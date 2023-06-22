في 6 سنوات.. أرقام وإنجازات تنصب محمد صلاح ملكا على عرش ليفربول

في مثل هذا اليوم - 22 يونيو - من 6 سنوات، أبرم نادي ليفربول الإنجليزي أحد أبرز الصفقات في تاريخه بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح.

محمد صلاح انضم إلى ليفربول في عام 2017، قادما من صفوف روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 42 مليون يورو.

ويمتد عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى صيف 2025.

ماذا قدم محمد صلاح بقميص نادي ليفربول؟

خاض محمد صلاح 305 مباراة بقميص نادي ليفربول في مختلف المسابقات منذ انضمامه في عام 2017، أحرز 186 هدفا، وصنع 79.

محمد صلاح هو الهداف التاريخي لنادي ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج” برصيد 137 هدفا من 218 مباراة.

لا يوجد لاعب في نادي ليفربول سجل أهدافا أكثر من محمد صلاح، منذ انضمام النجم المصري للريدز.

وحصد محمد صلاح العديد من الجوائز الفردية خلال فترة تواجده في نادي ليفربول الإنجليزي، أبرزها أفضل لاعب في إفريقيا 2017 و 2018 و الحذاء الذهبي 3 مرات ( 2018-2018، 2018-2019، 2021-2022)، وجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا مرتين (2018 و 2022)، وجائزة لاعب العام من رابطة الكتاب الإنجليز مرتين أيضا (2018 و 2022)، ولاعب الموسم في الدوري الإنجليزي (2017-2018)، وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي (2017-2018)، وجائزة لاعب الموسم في ليفربول مرتين (2017-2018 و 2020-2021) وجائزة بوشكاش لأفضل هدف عام 2018 وهداف كأس العالم للأندية 2019، وجائزة لوريوس العالمية للإلهام الرياضي 2021 وجائزة القدم الذهبية في نفس العام.

على المتسوى الجماعي حقق محمد صلاح 7 ألقاب بقميص نادي ليفربول وهي دوري أبطال أوروبا (2018-2019)، وكأس العالم للأندية (2019)، والسوبر الأوروبي (2019)، والدوري الإنجليزي (2019-2020)، و كأس الاتحاد الإنجليزي (2021-2022)، وكأس الرابطة الإنجليزية (2021-2022)، وكأس الدرع الخيرية (2022)