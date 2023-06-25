محمد صلاح يحسم قراره بشأن الانتقال إلى الهلال السعودي

حسم النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، موقفه من الانتقال إلى نادي الهلال السعودي، خلال الصيف الجاري.

وحسب موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي، فإن محمد صلاح مستمر مع ليفربول في الموسم المقبل، رغم الاهتمام السعودي بضمه.

وأضاف أن محمد صلاح - البالغ من العمر 31 عامًا - قرر البقاء في أنفيلد موسم 2023/24، على الرغم من فشل ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ولفت إلى أنه تم ربط اسم محمد صلاح مرارًا وتكرارًا بالانتقال إلى الشرق الأوسط ، حيث حث مسؤول في كرة القدم السعودية على التعاقد مع النجم المصري.

وأشار إلى أن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي مستقبلا لا يزال محتملا، رغم الرفض هذا الصيف.

لا غنى عنه في تشكيلة ليفربول

وأوضح الموقع الإنجليزي أن محمد صلاح لا يزال أحد أكثر اللاعبين المحوريين في آنفيلد، وحتى خلال موسم 2022/23 المخيب لليفربول ، إلا “مو” سجل 30 هدفًا وصنع 16 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

ويمتد عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى صيف 2025.