بديل محمد صلاح يقترب من الدوري الألماني

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، اقتراب فابيو كارفاليو، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، من الانضمام لصفوف لايبزيج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان ليفربول تعاقد مع كارفاليو صاحب الـ 20 عاما، في الصيف الماضي، قادما من نادي فولهام، لخلافة النجم المصري محمد صلاح "مستقبلا".



وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" سينضم كارفاليو إلى لايبزيج لمدة موسم على سبيل الإعارة".



وأضاف: "الاتفاق تم بين لايبزيج وليفربول، وستم توقيع الصفقة الأسبوع المقبل".

الإعارة هي الحل الوحيد



واختتم: "الإعارة هي الحل الوحيد، حيث رفض يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أي رحيل اللاعب بشكل نهائي".