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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسطورة حقيقية.. ليفربول يحتفل بمرور 6 سنوات على التعاقد مع محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، بمرور 6 سنوات على التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح.

وكان محمد صلاح انضم إلى ليفربول في عام 2017، قادما من صفوف روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 42 مليون يورو.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "في مثل هذا اليوم من عام 2017، انضم الملك المصري محمد صلاح إلى صفوف الريدز".

وأضاف: "لاعب مميز وأسطورة حقيقية لشعب ليفربول".

أرقام محمد صلاح مع ليفربول:

خاض محمد صلاح 305 مباراة بقميص نادي ليفربول في مختلف المسابقات منذ انضمامه في عام 2017، أحرز 186 هدفا، وصنع 79.

محمد صلاح هو الهداف التاريخي لنادي ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج” برصيد 137 هدفا من 218 مباراة.

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