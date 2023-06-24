بإطلالة محتشمة.. شقيقة محمد صلاح تخطف أنظار متابعيها

شاركت رباب صلاح شقيقة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، متابعيها صورًا من أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت شقيقة محمد صلاح، أنظار متابعيها بإطلالة محتشمة، ظهرت من خلالها بملابس أنيقة وفضفاضة وحجاب تقليدي، واعتمدت مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها.

يذكر ان النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي احتفل يوم 15-6-2023، ، بعيد ميلاده الـ 31، حيث ولد في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

وحصل النجم المصرى محمد صلاح، على العديد من الجوائز الفردية والجماعية الكبرى على مستوى أوروبا وأفريقيا والعالم بالترتيب، بعد المستويات الرائعة التى قدمها فى مسيرته الاحترافية بملاعب القارة العجوز خلال السنوات الأخيرة.