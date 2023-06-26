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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لسبب غريب.. لماذا ألقي روسي بنفسه من أتوبيس أثناء سيره ؟

الراكب
الراكب

في واقعة مأساوية من نوعها، خاطر رجل روسي بحياته بينما كانت راكبا في أتوبيس في مدينة أرخانجيلسك شمال غربي روسيا.

وكما يفعل في الوضع الطبيعي، أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات مراقبة مثبتة في الحافلة، الشاب يترجل بشكل عادي من الحافلة.

روسي يخاطر بحياته 

وبين لحظة وأخرى، قرر الروسي القفز من الحافلة هذه المرة بينما تسير بسرعة مما أدى إلى إصابته، كما ذكرت وسائل إعلام محلية وشبكة “سكاي نيوز”، اليوم الاثنين. 

الملل كان الدافع وراء قفز الرجل الروسي من الأتوبيس الذي يركبه مقررا القفز من الباب ولا يزال الأتوبيس يسير بسرعة، مما أدى إلى سقوطه على الأرض بقوة ونقله إلى المستشفى إثر إصابته بكسور.

وعلق السائق بإنه لم يلاحظ عدم إغلاق الأبواب خلال سير الحافلة.
 

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