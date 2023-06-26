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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من رئيس وزراء كندا على تمرد فاجنر في روسيا

رئيس وزراء كندا
رئيس وزراء كندا

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الإثنين، إن التمرد المجهض في روسيا هو قضية داخلية يتعين على موسكو العمل علي معالجتها وإن الكثير من التكهنات حوله قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

وقال ترودو للصحفيين في فيستمانايجار بأيسلندا: “كل شخص لديه الكثير من الأسئلة حول ما يعنيه هذا في الواقع، لكن ليس لدينا الكثير من الإجابات والكثير من التكهنات في الوقت الحالي أعتقد أنه من المحتمل أن يأتي بنتائج عكسية للغاية”.

احتشد كبار المسؤولين الروس حول الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بعد التمرد المجهض لمجموعة فاجنر.

ونشر الكرملين فيديو لأول ظهور للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، منذ إنهاء تمرد قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، وفق ما ذكرت ذكرت صحيفة إندبندنت.

أكد بوتين خلال ظهوره في منتدى خاص بالشباب على عمل حكومته على دعم أمن واقتصاد روسيا.

وأشاد الرئيس الروسي خلال كلمة له، خلال افتتاح منتدى هندسي دولي، بجهود الشركات لضمان "التشغيل المستقر" للقطاع الصناعي في البلاد "في مواجهة التحديات الخارجية الكبرى".

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أول ظهور وردّ علني من بوتين بعد إنهاء تمرد فاجنر في روسيا

وأصدر فلاديمير بوتين أول بيان علني له منذ إلغاء تمرد فاجنر الاستثنائي.

ترودو روسيا موسكو كندا

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