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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سلمى الشيمي “كعب داير”| محاكمة جديدة لعارضة أزياء الفراعنة المثيرة للجدل بتهمة خدش الحياء.. إيه الحكاية؟!

سلمى الشيمي
سلمى الشيمي

أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية، في جلستها الأخيرة، قرارًا بقبول استئناف البلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، وإلغاء الحكم السابق الذي قضى بحبسها لمدة عامين، وأكدت المحكمة أنها غير مختصة بنظر هذه الدعوى، وقررت إحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص، ومن المقرر أن يتم النظر في الدعوى في شهر يوليو المقبل.

يُذكر أن الحكم السابق كان يتعلق بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، وبث فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية والخادشة للحياء العام المسيئة لقيم المجتمع والمنافية للآداب العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
 

التواصل القاهرة الاسكندرية الحبس الغرامة المجتمع الحكم السابق مقاطع فيديو

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