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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقطات تحبس الأنفاس من الحرم المكي والمشاعر المقدسة بالأقمار الصناعية.. شاهد

أرشيفية
أرشيفية

نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، صور فضائية للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة تم التقطها صباح اليوم عبر الأقمار الصناعية في المركز الوطني لتقنية الاستشعار عن بعد.

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وأدى مئات آلاف الحجاج، أمس الأحد، "طواف القدوم" حول الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، في مستهل مناسك الحج.

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وبدأ منذ مساء الأحد، الحجاج ينتقلون بأعداد كبيرة إلى مشعر منى، على بعد نحو خمسة كيلومترات من المسجد الحرام، قبل المناسك الرئيسية وهي صعود جبل عرفات، يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلنت السعودية، يوم الجمعة الماضي، عن استقبال أكثر من 99 مليون حاج، على مدى 54 عاما، حتى موسم حج العام الماضي. وهو الرقم الذي يتجاوز بالفعل عدد الحجيج العام الماضي بفارق كبير، متوقعة مشاركة أكثر من مليوني حاج من 160 بلدا هذا العام.

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وأتاحت السلطات السعودية، أمس السبت، عددا من الخدمات الرقمية ليستفيد منها الحجاج عبر تطبيق "توكلنا خدمات" بـ 7 لغات.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" قد أتاحت للحجاج الاستفادة من الخدمات الرقمية التي يقدمها تطبيق "توكلنا خدمات" بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بسبع لغات مختلفة.


وأكدت الهيئة السعودية أن تطبيق "توكلنا خدمات"، والذي بلغ عدد مستخدميه أكثر من 17 مليون مستخدم، يقدم 241 خدمة إلكترونية، يتيح للحجاج الاستفادة منه بسبع لغات مختلفة، خاصة وأنه يمكن استخدامه في 77 دولة حول العالم.

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وأشارت هيئة "سدايا" أن خدماتها تأتي بهدف تحقيق التمكين الرقمي والدعم التقني للجهات الحكومية لتقديم خدماتها على أكمل وجه، منوهة أن اللغات السبع هي: العربية، والإنجليزية، والفلبينية، والإندونيسية، والبنغلاديشية، والأوردية، والهندية.

الحرم المكي إمام الحرم المكي الحرم المكي الشريف السعودية موسم الحج

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