سعر عيار 14 اليوم 27-6-2023

سجل أقل سعر عيار ذهب في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 27-6-2023، استقرارا، ليصل لـ 1483 جنيه للبيع و 1497 جنيه للشراء وذلك بالنسبة لـ عيار 14 في محلات الصاغة

واعلنت منصة إيجيبت جولد برايس توداي المتخصصة في تحديد أسعار الذهب في مصر، استقرار المعدن الأصفر ،دون تغيير منذ يومين في محلات الصاغة وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة

عيار 21

بلغ سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 2225 جنيه للبيع و 2245 جنيه للشراء.

عيار 24



وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2543 جنيه للبيع و 2566 جنيه للشراء

عيار 18



وبلغ سعر عيار 18 نحو 1907 جنيه للبيع و 1924 جنيه للشراء.

كانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات، وبنسبة 0.4% ، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2250 جنيهًا، وتراجع إلى مستوى 2135 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى 2260 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2240 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 38 دولارًا، وبنسبة 1.9%، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1958 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1920 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 22.57 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 924.13 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1297.63 دولار للأوقية.

وتعرض سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري، للتذبذب خلال الأسبوع الماضي والذي شهدت فيه العملة البريطانية عدم الاستقرار منذ مطلع ذات الأسبوع ليتراجع بمقدار 45 قرشا.



أوقية الذهب



وصل سعر أوقية الذهب نحو 79.1 ألف جنيه للبيع و 79.8 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب



وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.542 مليون جنيه لبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء.

الجنيه الذهب



وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.8 ألف جنيه للبيع و 17.96ألف جنيه للشراء

ارتفاع في البورصات العالمية



ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، وارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، بعد مطالبة بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي، بعدم رفع أسعار الفائدة في ظل ضعف أوضاع البنوك، بجانب تداعيات الأحداث الجيوسياسية في روسيا، وتمرد مجموعة فاجنر.



وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة « آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2250 جنيهًا، وارتفعت الأوقية بقيمة 12 دولارًا، لتسجل مستوى 1932 دولارًا.



وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2572 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1929 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1500 جنيه، والجنيه الذهب سجل 18 ألف جنيه.



تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، في المعاملات الآسيوية المبكرة بدعم من انخفاض الدولار الأمريكي، على الرغم من أن احتمالات رفع الفائدة الأمريكية مجددا هذا العام لكبح جماح التضخم أثرت سلبا على شهية الإقبال على المعدن النفيس.

وشهدت أسعار الذهب زيادة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1926.29 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1936.10 دولار للأوقية. وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وتراجع الذهب 1.8% في الأسبوع الماضي بعد تصريحات متعلقة بتشديد السياسة النقدية للعديد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 22.57 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 924.13 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1297.63 دولار للأوقية.

