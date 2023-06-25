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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة اليوم الأحد 25-6-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

سجل أدني سعر عيار ذهب في محلات الصاغة، اليوم الأحد، الموافق 25 يونيو 2023؛ نحو 1480 جنيها للبيع، و1493 جنيها للشراء وذلك بالنسبة لـ سعر عيار 14 الأقل فئة.

وزاد سعر المشغولات الذهبية بمعدل 40 جنيها في الجرام الواحد على الأقل، وفقا لمنصة “إيجيبت جولد برايس توداي” المتخصصة في سعر الذهب.

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استقرار السعر

 

ومع بداية تعاملات اليوم الأحد، ثبت سعر الذهب في مصر علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة داخل محلات الصاغة.

عيار 18 


وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب حوالي 1903 جنيهات للبيع و 1920 جنيها للشراء

عيار 21

وسجل  سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2220 جنيها للبيع و 2240 جنيها للشراء 
 

عيار 24


وبلغ سعر عيار 24 نحو 2537 جنيها للبيع و 2560 جنيها للشراء

أوقية الذهب


ووصل سعر أوقية الذهب نحو 78.905 جنيهات للبيع و 79.62 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب


وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.54 مليون جنيه للبيع و 2.56 مليون جنيه للشراء

الجنيه الذهب


ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.76 ألف جنيه للبيع و 17.92 ألف جنيه للشراء

 

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