محافظ مطروح: رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية خلال عيد الأضحى المبارك

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح ، رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بنطاق المحافظة، من مدينة الحمام شرقا وحتى السلوم غرب وسيوة جنوبا، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، على مدار الساعة، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية، لتلقي كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات للحل الفوري والتيسير عليهم.



بجانب زيادة حصة مجمع المخابز والبوتاجاز والغاز الصب والمواد البترولية من السولار والبنزين المخصصة للمحافظة لتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة زيادة الاستهلاك المتوقعة مع زيادة الإقبال السياحي وتوافد الكثير من المصطافين على المحافظة خلال إجازة العيد.