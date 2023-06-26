جامعة مطروح تبحث موضوعات تخص أعضاء هيئة التدريس والطلاب

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الرابعة والستين اليوم الاثنين بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح والدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة وأحمد حبون عضو المجلس.

وجه محافظ مطروح خلال مجلس الجامعة التهنئة لجميع أعضاء مجلس الجامعة برئاسة الدكتور مصطفى النجار وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وكذلك بمناسبة ثورة الـ 30 من يونيو المجيدة واستعادة مصر للمصريين ومكانتها الإقليمية والدولية.



وأشاد بجهود جامعة مطروح في التنمية والمشاركة المجتمعية لخدمة اهالي مطروح،

كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والطلاب ونتائج نهاية العام الدراسى وغيرها.