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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 : مشاكل مالية

صدى البلد

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023

علاقة مستقرة تقوم على الصدق والاخلاص والالتزام، لديك منهم في حياتك العاطفية، على الرغم من أن المشاكل في المكتب قد تؤثر عليك ، إلا أن أداؤك سيكون جيدًا. تعامل مع القضايا المالية بعناية، يمكنك الاستمتاع بيوم حياة صحي.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

كن صادقًا في حبك وسيحافظ هذا على قوة علاقتك. تجنب الحجج غير الضرورية ولا تؤذي مشاعر شريكك أبدًا. بينما توفر المساحة الشخصية المطلوبة ، سيزداد الحب وستكون حياتك أكثر روعة، الليلة جيدة لعشاء رومانسي حيث يمكنك مناقشة حياتك المستقبلية.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد يصاب الأطفال بكدمات أثناء اللعب وقد يعاني كبار العقرب من مشاكل تتعلق بالنوم والتنفس، قد تصاب بعض الإناث أيضًا بشكاوى من الدورة الشهرية والتي قد تتطلب عناية طبية.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

ابتعد عن الخلافات اليوم لأن هذا قد يضعف معنوياتك ويؤثر على إنتاجيتك، قد يتهمك زميل في العمل بمخالفات ومحاباة الأقارب عليك أن تقف وتعارض ذلك.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد تؤثر المشكلات المالية البسيطة على الروتين اليومي، كن مستعدًا لتغطية النفقات، لا تتسوق للسلع الفاخرة. يجب عليك أيضًا الابتعاد عن القرارات المالية الحاسمة. 

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