نهاد أبوالقمصان: أتفق مع الاختلاط بين الولد والبنت بالمدارس وله تأثير إيجابي

أكدت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، اتفاقها مع الاختلاط في المراحل التعليمية وعدم الاختلاط يتسبب في كوارث، منوهة بأن الدول العربية والإسلامية ودول العالم لا يشهدوا أي أشكال منع الاختلاط في التعليم بين الولد والبنت.

وأوضحت "أبو القمصان"، خلال حوارها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أولادها في مراحل مختلطة والدراسة بها كان لها أثر كبير بشكل إيجابي على شخصيتهم، مشددة على أن دور المدرسة هو صهر كافة داخل المدرسة التنسيق والتعاون والاشتراك بينهم تتراجع المفهوم الجنسي للشخص ويتقدم المفهوم الإنساني.

ثقة بين الجانبين

وأشارت إلى أن الاختلاط بين الولد والبنك يعطي ثقة بين الجانبين في التعامل، منوهًا بأن كفاءة المدارس هي التي تجعل لهم القدرة في السيطرة على الأولاد في الفصل، موضحة أن فصول البنات فقط به العنف اللفظي ويزيد بها.