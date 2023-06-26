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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تنفي بناء قاعدة عسكرية في كوبا.. وتطالب أمريكا بالتوقف عن إثارة الشائعات

الصين وأمريكا
الصين وأمريكا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، اليوم الإثنين، أن بكين أوضحت موقفها بشأن بناء قاعدة تجسس في كوبا، وتأمل أن تركز الأطراف المعنية بشكل أكبر على الأمور التي تساعد على تعزيز الثقة المتبادلة والسلام والاستقرار الإقليميين.

ونفت ماو نينج التقارير الإعلامية الأمريكية التي تفيد بأن الصين على وشك التوصل إلى اتفاق مع كوبا لإنشاء منشآت تدريب عسكري، وقد ينتشر جيش الصيني في الأراضي كوبا لفترة طويلة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن كوبا والصين توصلتا إلى اتفاق سري لإنشاء قاعدة في الجزيرة للتجسس على الولايات المتحدة.

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ويشمل الاتفاق إنشاء منشأة تنصت إلكتروني على الأراضي الكوبية، حيث ستسمح بالتجسس على رسائل البريد الإلكتروني واعتراضها في جنوب شرق الولايات المتحدة، حيث توجد العديد من القواعد العسكرية، فضلا عن مراقبة تحركات السفن الحربية الأمريكية.

الصين الولايات المتحدة كوبا

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