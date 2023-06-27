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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تفاجئ محدودي الدخل بهاتف جبار 5G وبسعر رخيص .. تفاصيل

هاتف سامسونج القادم
هاتف سامسونج القادم Galaxy M34 5G

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتفها الذكي Galaxy M34 5G الذي طال انتظاره ، حيث سيكون الهاتف مخصص للشباب ومحدودي الدخل بسعر رخيص يناسب الكثيرين، ومن المتوقع إطلاق الهاتف خلال الأسابيع المقبلة.   

 

وبحسب موقع SamMobile فإن هاتف سامسونج Galaxy M34 سيدعم تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G ، كما حصل على عدد من الاعتمادات من وكالات الهواتف الذكية منها لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) . 

 

وتشير التسريبات إلى أن هاتف سامسونج القادم Galaxy M34 5G سيكون مشابهًا لهاتف Galaxy A34 5G ، ولكن ببطارية بسعة أكبر تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات. 

 

وسيأتي هاتف سامسونج القادم Galaxy M34 5G بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع  AMOLED قياس 6.6 بوصة ، ويوفر جودة +Full HD ، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع نوتش مخصص للكاميرا الأمامية. 

 

ويقدم هاتف سامسونج القادم Galaxy M34 5G كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل ، مصحوبًا بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل. 

 

وسيعمل هاتف سامسونج القادم Galaxy M34 5G  بمعالج من نوع Dimensity 7050 SoC  من إنتاج شركة MediaTek ميديا تيك التايوانية، مع ما يصل إلى 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجا بايت للتخزين، ونظام التشغيل Android 13 ، والذي يتميز بواجهة One UI 5.1 للسوفت وير. 

 

ومن المحتمل أن يبلغ سعر هاتف سامسونج القادم Galaxy M34 5G حوالي 244 دولار في الأسواق العالمية، وهو سعر يناسب الشباب ومحدودي الدخل. 

 

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