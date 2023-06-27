عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى ميلاد صلاح قابيل.. ترك الجامعة والتحق بمعهد الفنون المسرحية

صدى البلد

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان صلاح قابيل الذي توفى عن عمر يناهز الـ61 عامًا، تاركًا خلفه عشرات الأفلام التي شارك في بطولتها أبرزها بين القصرين والمرأة الحديدية والإرهاب ونهر الخوف ودائرة الانتقام.

 

صلاح قابيل التحق بكلية الحقوق ولكن عشقه للفن جعله يترك دراسته الجامعية التي اختارها والتحق بمعهد الفنون المسرحية.

 

ومن أغرب وأشهر الشائعات التي طاردت صلاح قابيل بعد وفاته هو دفنه حيًا عن طريق الخطأ حيث شاع خبر يزعم أن حارس المقابر سمع أصواتا تخرج من قبره، وبعد فتح القبر بمعرفة الطب الشرعى والنيابة العامة، وجدوه ملقى على سلالم القبر متوفى بسكتة قلبية نتيجة الخوف الشديد، إلا أن هذا الخبر تم تكذيبه من قبل أسرته التى نفت هذه الواقعة وأكدت أن كل ما قيل مجرد شائعات.

ليلي أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ملك

لقبت بـ”نصيرة المرأة”.. 144عاما على ذكرى ميلاد هدى شعراوي .. تفاصيل

والتحق الفنان صلاح قابيل بفرقة مسرح التليفزيون المصري وقدم معها مسرحيات "شيء في صدري" و"اللص والكلاب" و"ليلة عاصفة جدا" وجاء أول ظهور له في السينما من خلال فيلم "زقاق المدق" 1963.


شارك الفنان صلاح قابيل في قرابة الـ 70 فيلما، أشهرها: بين القصرين عام 1964، نحن لا نزرع الشوك عام 1970، دائره الانتقام عام 1976، ليلة القبض على فاطمة عام 1984، غرام الأفاعي عام 1988، العقرب عام 1990

الفنان صلاح قابيل الفنون المسرحية المرأة الحديدية تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها عيد ميلاد شقيقته عن طريق الخطأ عيد ميلاد شقيقتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء يوم عرفة .. 17 كلمة رددها الأنبياء جامعة للخيرات وأفضل 310 أدعية مستجابة

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

قرارات نارية من إدارة الزمالك تجاه سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم عرفة .. وعدد ساعات الصوم

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

دعاء يوم عرفة لشفاء المريض.. احرص عليه بين العصر والمغرب

رفضوا الخطبه .. الطالبة سلمت نفسها لاحضانه لإشباع كبت شهوته

حكاية طيار ورحلة حج خطفت قلوب المصريين| كابتن مصر للطيران يكشف كيف خطط لمفاجأة والدته؟!

موضوعات متعلقة

تعرف على سبب وفاة الفنان رضا طارش بعد دخوله المستشفى

وفاة الفنان العراقي رضا طارش عن عمر يناهز 55 عامًا

أخبار الفن| معلومات عن أبناء ريهام حجاج.. وحمل ابنه أصالة

محمود العسيلي يكشف تفاصيل مشاركته مع كريم محمود عبدالعزيز في "سمع هس"

هندية تعلق على حلا شيحا: في حالة تخبط ومقدرش أحكم عليها

فنانة شهيرة تصدم جمهورها: اعتزلت الفن بعد ما أخويا مات قدام عيني

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

أول ظهور لـ آمبر هيرد بعد خسارة قضيتها ضد جوني ديب

ترشيحاتنا

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام مالي في كأس أمم أفريقيا للشباب

فرق طوارئ وماكينات ديزل وملاحقة سارقي التيار.. استعدادات وزارة الكهرباء لعيد الأضحى

اتحاد الكرة يتجاهل ثورة الحكام ويؤجل مستحقاتهم إلى ما بعد العيد

اخربوها.. تهنئة مثيرة للجدل من سمية الخشاب بحلول عيد الأضحى

بالتزامن مع عيد الأضحي.. انخفاض أسعار اللحوم 20% |تفاصيل

مؤسس تمرد يوجه رسالة للشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي .. أضرار النظارات الشمسية المضروبة

خبير يحذر من تخزين اللحمة في الأكياس العادية .. عادة خاطئة

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم البعبع

الأساتذة و100 سنة غناء| قصة أزمة بين علي الحجار ومدحت صالح قد تصل للقضاء

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ