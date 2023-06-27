سمير مرقص: عرضت علي الوزارة بحكومة عصام شرف ورفضتها.. والإخوان كتبوا دستورا بالأغلبية العددية

حل الكاتب والمفكر السياسي سمير مرقص، ضيفا ببرنامج "الشاهد والمذاع عبر قناة اكسترا نيوز، ونرصد لكم ابرز تصريحات في التقرير التالي:

سمير مرقص لـ«الشاهد»: الأقباط أصابهم القلق والتوتر بعد وصول الإخوان للحكم

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، إن الأقباط كانت لديهم حالة من القلق والتوتر في أثناء الانتخابات الرئاسية 2012، خاصة عندما كان أحد المرشحين للرئاسة من الإخوان، لافتاً إلى أن هذه الفترة غاب عنها البابا شنودة، حيث توفي في مارس 2012، وبالتالي فقد كانت فترة قلق بشكلٍ ما.

سمير مرقص: بعض النواب حاولوا إفشال تجربتي نائبا للمحافظ

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، إن بعض النواب كانوا يحاولون أفشال تجربته كنائب لمحافظ القاهرة، ولكن حب الناس هو ماكان يفرق معه.



سمير مرقص: الإخوان وافقوا على وثيقة السلمي بالكامل ثم تراجعوا اليوم التالي

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، إن الإخوان وافقوا بكامل رضاهم على وثيقة السلمي، التي أعدها الدكتور علي السلمي، كأحد مخرجات مؤتمر الوفاق القومي، ثم صرحوا في الإعلام في اليوم التالي أنهم يرفضونها.

سمير مرقص يكشف تعرضه للمضايقة والابتزاز خلال عمله نائبا للمحافظ

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، إنه تم تعينه نائبًا لمحافظ القاهرة في أغسطس 2011، وعرض عليه الأمر المستشار محمود عطية، وزير التنمية المحلية، مؤكدًا أنه لم يكن يعرفه أو سبق والتقي به.

سمير مرقص: عرضت علي الوزراة بحكومة عصام شرف ورفضتها

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، إنه جرى العرف في الفترة السابقة أن يكون هناك محافظًا قبطيًا، ولكن في التشكيل الوزاري لحكومة عصام شرف، تم تعيين محافظ قبطي في قنا، ولكنه لم يتمكن من دخول المحافظة.

سمير مرقص: تصاعدت المخاوف من الإخوان في 2005 بعد فوزهم بـ88 مقعدا

قدم الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، شهادته عن جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تسبق ثورتي 25 يناير، و30 يونيو بكثير .

سمير مرقس: الإخوان كتبوا دستورا بالأغلبية العددية وليس معبرا عن الجميع

قال المفكر السياسي سمير مرقس، إنه شعر بشكل أو بآخر، أن عددا من نواب الإخوان كانوا يحاولون إفشال تجربته كنائب لمحافظ القاهرة، وهو بطبيعته لديه قناعة في التواصل وبناء الجسور مع الجميع، ولم يكن يميل إلى الوصول للصدام.

سمير مرقس: صلاحيات مرسي كرئيس جمهورية كانت بمكان آخر وليست في يده

قال المفكر السياسي سمير مرقس، إن محمد مرسي اختاره ليكون مساعدا له للتحول الديمقراطي، ووافق؛ في محاولة لتحقيق نقلة في التحول الديمقراطي، ولتكون إنجازا يحسب له كقبطي يقبل منصبا بجوار رئيس إخواني.