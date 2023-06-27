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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سمير مرقص لـ«الشاهد»: الأقباط أصابهم القلق والتوتر بعد وصول الإخوان للحكم

صدى البلد

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، إن الأقباط كانت لديهم حالة من القلق والتوتر في أثناء الانتخابات الرئاسية 2012، خاصة عندما كان أحد المرشحين للرئاسة من الإخوان، لافتاً إلى أن هذه الفترة غاب عنها البابا شنودة، حيث توفي في مارس 2012، وبالتالي فقد كانت فترة قلق بشكلٍ ما.

وأضاف الدكتور سمير مرقص، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أنه لا بد من الإشادة بالأنبا باخوميوس الذي يعتبر رجلًا استثنائيًا، كان من الممكن أن يتحدث في الهاتف الساعة الثامنة صباحًا للسؤال عن موضوع معين لاستشارة الكثيرين، حيث كانت المرحلة قلقة وحرجة وخوف من المستقبل وعدم يقين خاصة وأن الجميع يتساءل: "إلى أين مصر ذاهبة؟".

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