سمير مرقص: بعض النواب حاولوا إفشال تجربتي نائبا للمحافظ

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، إن بعض النواب كانوا يحاولون أفشال تجربته كنائب لمحافظ القاهرة، ولكن حب الناس هو ماكان يفرق معه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم تحدث مواجهات بينه وبين أحد من النواب، ولكنه كان "يلقط" الشيء ويتقلبه لأن لديه قناعة أنه عاش طوال عمره في مصر وسأيعيش فيها حتى يموت، كما أن لديه قناعة بفكرة التواصل وبناء الجسور ويعيشها بشكل أو آخر وكان يشعر أنه يجب ألا يصل لدرجة الصدام.

وتابع: "لدى فكرة عن النصوص ولست دخيل عليها أو متطفل وأعرف من صاحب الفتاوى الهامة ودائما أفخر بإسلام الخبرة وكانت الناس تلقط ذلك وتحترمه وتقدره، وعلى أي حال كانت لقطات في التجربة ولم تكن ضخمة ولكن لها دلالات وحاولت تجاوزها لصالح البلد".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.