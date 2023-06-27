انتشال ثاني ضحايا العقار المنهار شرقي الإسكندرية



انتشلت قوات الحماية المدنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ثاني ضحايا عقار الإسكندرية المنهار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية، بعد أكثر من 12 ساعة من البحث.

وكانت قوات الحماية المدنية قد انتشلت، مساء أمس الاثنين، أولى ضحايا العقار، وهي لشاب يبلغ من العمر ٢٢ عاما.

ولا تزال الحماية المدنية تبحث عن ضحايا آخرين أسفل العقار المنهار، المكون من 14 طابقًا، حيث تحاول قوات الحماية المدنية إزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا أسفل العقار.

وأصيب 4 أشخاص في محيط العقار المنهار رقم 5 شارع خليل بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول شرقي محافظة الإسكندرية، بينهم أحد أفراد الأطقم الطبية من المسعفين أثناء أداء عمله بالعقار المنهار.

وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا من حي المنتزه أول حول انهيار أجزاء كبيرة من عقار شرقي المحافظة.

وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ رفقة 10 سيارات اسعاف، وتم فرض كردون أمني حول محيط العقار لمنع المارة من التواجد في المنطقة.