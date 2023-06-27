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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عز بـ 37100 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 27 يونيو

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت خلال الأسبوع الأخير بعد ارتفاعات شهدتها في أوائل الشهر وخاصة الحديد.

 

وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر، اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري.

 

سجل متوسط سعر الحديد في شركة عز 37100 جنيه للطن، وسجل سعر حديد بشاي 37600 جنيه للطن، وسجل سعر حديد سرحان 34600 جنيه للطن، وسجل سعر حديد العتال 35600 جنيه للطن.

بينما سجل سعر الحديد اليوم في المصريين 37600 جنيه للطن، وحديد الكومي 34600 جنيه للطن، كما سجل العشري 35300 جنيه للطن، والمعادي 34600 جنيه، وبيانكو 34300 جنيه.

كما سجل سعر الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 35100 جنيه للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 37100 جنيه، وعطية سعر 35600 جنيه، والمراكبي سعر 37500 جنيه للطن.

وسجل سعر طن الحديد بالأسواق للمصانع الاستثمارية 34 ألف جنيه و35 ألف جنيه، بينما وصل متوسط سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة إلى بين 36000 جنيه و37500 جنيه.

 

أسعار الأسمنت اليوم
بينما سجل أسمنت المسلح، 1710 جنيهات في الطن، كما سجل أسمنت النصر 1665 جنيهًا للطن، والمعلم سجل 1660 جنيهًا، وأسمنت العسكري 1685 جنيهًا.

وسجل أسمنت السويدي 1810 حنيهًا في الطن، وسجل أسمنت وادي النيل 1670 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلون 1720 جنيهًا في الطن.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1085 إلى 1130 جنيهًا، بينما الأسمنت المقاوم بين 1755 و1880 جنيهًا، والأسمنت الأبيض بين 3475 إلى 3600 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء أسعار الحديد والأسمنت في مصر سعر الحديد في شركة عز سعر حديد سرحان

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