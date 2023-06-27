في يومها العالمي .. أضرار النظارات الشمسية المضروبة

يحتفل العالم باليوم العالمي للنظارات الشمسية في 27 يونيو من كل عام، وتعد النظارات الشمسية أكثر من مجرد إكسسوار أو أداة للموضة، فهي توفر العديد من الفوائد الصحية والوقائية،ويستاءل الكثير من الأشخاص عن اضرار النظارات الشمسية المضروبة ؟

اضرار النظارات الشمسية المضروبة

فى يومها العالمي .. اضرار النظارات الشمسية المضروبة

قال الدكتور عد الرحمن شمس خبير التغذية،فى تصريحات خاصة لصدى البلد، تستخدم النظارات الشمسية المضروبة أحيانًا كبديل للنظارات الشمسية العادية، وهي تحتوي على عدسات ذات نمط خاص يتم تصنيعها بهدف تحسين الوضوح وتقليل الوهج الناتج عن أشعة الشمس. ومع ذلك، فإن هذا النوع من النظارات يمكن أن يتسبب في بعض الأضرار، ومنها:

1- عدم حماية العين بشكل كافٍ: قد تعطي النظارات الشمسية المضروبة انطباعًا بأنها تحمي العين بشكل كامل، ولكن في الحقيقة فإنها قد لا توفر حماية كافية للعين من الأشعة فوق البنفسجية (UV)، وهي الأشعة التي يمكن أن تتسبب في تلف العين.

2- تشويه الرؤية: قد يؤدي النمط الخاص في العدسات إلى تشويه الرؤية وجعل الأشياء تبدو مشوهة أو غير واضحة.

فى يومها العالمي .. اضرار النظارات الشمسية المضروبة

3- زيادة العياء: قد يؤدي التأثير البصري الذي يتم إنشاؤه بواسطة النمط المضروب في العدسات إلى زيادة العياء والتعب البصري.

4- إحداث تشتت في الضوء: قد يؤدي العمل على تصحيح الوهج الناتج عن أشعة الشمس بواسطة النمط المضروب في العدسات إلى إحداث تشتت في الضوء وجعل الأشياء تبدو باهتة أو غير واضحة.

فى يومها العالمي .. اضرار النظارات الشمسية المضروبة

5- تأثير سلبي على اللون: قد يؤدي النمط المضروب في العدسات إلى تأثير سلبي على اللون وجعل الأشياء تبدو باهتة أو غير طبيعية.

لذلك، ينصح باستشارة الطبيب البصري قبل استخدام النظارات الشمسية المضروبة، ويجب الحرص على شراء النظارات الشمسية من مصدر موثوق به والتحقق من أنها تحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية بشكل كامل.