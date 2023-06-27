فى اليوم العالمي للنظارات الشمسية.. 5 فوائد صحية ووقائية لها

يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للنظارات الشمسية ، في 27 يونيو من كل عام، وتعد النظارات الشمسية أكثر من مجرد إكسسوار أو أداة للموضة، فهي توفر العديد من الفوائد الصحية والوقائية، منها ما يلي:

الفوائد الصحية والوقائية للنظارات الشمسية

قال الدكتور أحمد حسنين استشارى العيون، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن النظارات الشمسية تقوم بتصفية الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي تأتي من الشمس، والتي يمكن أن تتسبب في أضرار للعين، مثل التهاب القرنية، والمياه البيضاء.

تقليل التعب والإجهاد: يمكن للنظارات الشمسية تقليل التعب والإجهاد الناتج عن التعرض المباشر للشمس وتقليل حاجة العين للتركيز.

الوقاية من التجاعيد: يمكن للنظارات الشمسية أن تساعد في الحفاظ على صحة البشرة حول العينين وتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

تحسين الرؤية: يمكن للنظارات الشمسية أن تساعد في تحسين الرؤية في ظروف الإضاءة الساطعة وتقليل الوهج والتوهج.

الوقاية من أمراض العين الأخرى: قد تساعد النظارات الشمسية في الوقاية من أمراض العين الأخرى مثل الزرق والتهاب الجفون.

ومن الجدير بالذكر أنه يجب شراء النظارات الشمسية من مصادر موثوقة والتحقق من جودة العدسات والحماية التي توفرها للعين.