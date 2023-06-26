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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الـiPhone وحساب Google يتجسس على كل خطواتك.. إليك طريقة إيقاف تعقبه

iPhone
iPhone

 

روج أصحاب نظرية المؤامرة أن الهاتف الذكي الذي نحمله بين أيدينا هو مجرد جاسوس أنيق متخفي، يرصد كل كلامك وخطواتك وتفضلاتك وهو مصمم ليكون عيون للدول على المواطنين، في السابق كان يُنظر على من يقول هذا الكلام أنه مهووس بالنظريات ولكن الأمر الآن أصبح مؤكد، بالفعل هاتفك الذكي يرصد كل خطواتك ويتجسس عليك، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

بالرغم من أن شركة  آبل  الأمريكية معروفة أنها توفر أقصى درجات الخصوصية لعملائها وتراعي لأقصى حد أمان المستخدم والحفاظ على بياناته من التسريب والقرصنة من خلال نظام بيئي محكم ومغلق، بعكس الاندرويد المليء بالثغرات إلا أن جهاز “آيفون” الخاص بك يتتبع كل مكان تذهب إليه، ويمكنك مشاهدة كل خطوة أنت تخطوها من خلال خريطة توضيحية يمكنك الوصول إليها ببضع نقرات.

يمكن أن تكون هذه ميزة مفيدة جدًا إذا كنت تنسى، يمكن لهاتفك الاحتفاظ بالاتجاهات تلقائيًا التي توجهك إلى المنزل أو العثور على سيارتك المتوقفة، ولكنها صفة منتهكة للخصوصية ومزعجة لكثير من الأشخاص بل قد تكون مخيفة أيضا.

يحتفظ  آيفون  بسجل داخلي لأماكن وجودك. ولكن إذا كان هذا شيئًا لا تريده ويزعجك يمكنك إيقاف هذه الخاصية فورا ومنع الجهاز من تسجيل خطواتك، هل تريد معرفة كيفية الوصول إلى خريطة الأماكن وإيقاف تشغيلها، إليك الخطوات بالكامل.

اذهب إلى الإعدادات في هاتفك

اختر خاصية الأمان والخصوصية Privacy & Security

انقر فوق خدمات المواقع Location Services

استمر بالتمرير للأسفل إلى أن تصل لـ خدمات النظام System Services

من خلال خدمات النظام انقر فوق أماكن معينة Significant Locations

سوف تظهر لك خريطة شاملة بكل المواقع التي قمت بزيارتها، بعد إدخال كلمة المرور الخاصة بك أو فتح هاتفك مع خاصية التعرف البيومترية FaceID ، سترى قائمة بالمواقع التي قمت بزيارتها.

iPhone 

اضغط على مكان معين وستظهر صفحة أخرى بها تفاصيل أكثر ، بما في ذلك خريطة توضح المكان بالتفصيل، وهو أمر قد يبدو مخيفا جدا للكثيرين، يمكنك مسح كل خطواتك وكل الأماكن من خلال النقر على خيار "مسح التاريخ" Clear History الموجود في خيار Significant Locations.

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حتى تمكن جهاز آيفون من تعقبك بعد ذلك مرة أخرى عليك بتفعيل الخطوات التالية:

● انتقل إلى الإعدادات> الخصوصية والأمان> خدمات الموقع> خدمات النظام ، ثم انقر فوق المواقع المعينة والمهمة.

● مرر مفتاح التبديل بجوار المواقع المهمة إلى اليسار لتعطيل تفعيل هذه الخاصية.

إذا كنت تستخدم خرائط "جوجل" في عمليات تنقلك، فمن المرجح جدا أن يكون هناك كبير جدا من المعلومات حول كل مكان ذهبت إليه. إليك تحقق من ذلك:

● عند تسجيل الدخول في حساب جوجل، انقر فوق صورة ملفك الشخصي ، ثم حدد إدارة حساب Google الخاص بك

● من ناحية اليسار ، اضغط فوق خيار البيانات والخصوصية.

● ضمن "إعدادات السجل" History Settings، انقر على "سجل المواقع" Location History

● في الجزء الأسفل من الشاشة، انقر فوق إدارة سجل المحفوظات Manage history ثم قم بإلغاء كل خطواتك.

الـiPhone Google آبل آيفون

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