عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 27-6-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في  البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع وذلك في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 27-6-2023.

كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري، استقرار  سعر الدولار أمام الجنيه مقابل  الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بدون أي تغيير وذلك للأسبوع الرابع علي التوالي بدون أي تغيير علي مستوي البنوك العاملة في مصر.

رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد بيان البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه بالتعاملات الصباحية في البنوك المصرية اليوم الخميس

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم ا حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع

حيث وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه في 3 بنوك مصرية من بينها مصر و الأهلي المصري والتنمية الصناعية.

 

سعر القطاع الخاص 

 
وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB،المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، المشرق، بلوم، المصري لتنمية الصادرات، الامارات دبي الوطني، الاسكندرية، المشرق، كريدي أجريكول، فيصل الاسلامي،الكويت الوطني، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر 


سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع، بينما بلغ ثاني أعلي سعر في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.


العمل في البنوك

يبدأ الجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم الثلاثاء، تعطيل العمل بكافة قطاعاته، تنفيذا لقرار البنك المركزي المصري، الصادر قبل يومين.
وكشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري عن أسباب تعطل العمل في البنوك لقرابة 10 أيام مقبلة، نظرا للإحتفال بأعياد الأضحي المبارك و ذكري ثورة 30 يونيو المجيدة.

قال البنك المركزي الموظفين في البنوك المصرية من المقرر عودتهم إلي مقر عملهم اعتبارا من الثلاثاء المقبل.
وعلي سياق متصل اعلن البنك المركزي المصري عن طرح عملة بلاستيكية جديدة فئة 20 جنيه بتكلفة وصلت لملياري جنيه، إذ جري توزيعها علي البنوك.
كشفت مصادر مطلعة لـ صدي البلد عن بدء تغذية البنوك لماكينات الصراف الآلي ATM علي مستوي فروعها بالعملات الجديدة من فئتي 10 و 20 جنيه البلاستيكية مع العملات الأخري، لتدبير احتياجات المواطنين خلال فترات الأعياد.
ولجأ البنك المركزي المصري لطرح عملات بلاستيكية جديدة من فئة 20 جنيه لاختبار قبولها داخل السوق المحلي وفي المعاملات اليومية، موضحا أن عمليات احلال وتجديد العملات الجديدة يتم وفقا لمخططات مدروسة ودقيقة.

الرقابة علي حسابات المعاشات

وطالب جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء البنوك التي تعمل داخل مصر، بضرورة التنسيق الدائم مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بمراقبة حسابات أصحاب المعاشات والمستفيدين منها و اخطار الهيئة بها.
وقال نائب محافظ البنك المركزي، في خطاب وجهه لرؤساء البنوك اليوم، أن تلك التعلميات تتوافق مع ما تم اصداره في يناير 2018 والتي تتضمن بخصوص إحكام الرقابة علي مثل تلك الحسابات وما تضمنته احكام المادة 297 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية و والمعاشات.
وشدد " نجم" علي ضرورة أن تنفذ البنوك  جميع التعليمات الصادرة كل دقة.


 

سعر الدولار في البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار أمام الجنيه Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات نارية من إدارة الزمالك تجاه سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم عرفة .. وعدد ساعات الصوم

جروح وكسور.. إصابة مصطفى وزيري الأمين العام للآثار وابنته في حادث

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

هل تأخذ الحائض ثواب الصائمين يوم عرفة؟.. 10 عبادات تعوضها عنه

رفضوا الخطبه .. الطالبة سلمت نفسها لاحضانه لإشباع كبت شهوته

موضوعات متعلقة

أقل سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 25-6-2023

ترشيحاتنا

خبير تحكيمي يكشف مفاجأة.. هدف سيراميكا كليوباترا الملغي في الاتحاد «صحيح»| فيديو

دعاء يوم عرفة لشفاء المريض.. احرص عليه بين العصر والمغرب

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 27-6-2023

هل يجوز صيام يوم عرفة منفردا ؟ الإفتاء تحسم.. وصومه مكروه لهذا الشخص

رئيس الوزراء بملابس الإحرام استعدادا لأداء مناسك الحج |شاهد

بث مباشر.. حجاج بيت الله يتوافدون على جبل عرفات لأداء صلاة الفجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم البعبع

الأساتذة و100 سنة غناء| قصة أزمة بين علي الحجار ومدحت صالح قد تصل للقضاء

إحدى حائزات نوبل.. محطات متنوعة من حياة الكاتبة بيرل باك|تفاصيل

%1 فقط يمكنهم اكتشاف الابتسامة المخفية في صورة الوهم البصري

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ