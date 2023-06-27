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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فى اليوم العالمي لها.. هل يمكن استخدام النظارات الشمسية بالأماكن المغلقة؟

استخدام النظارات
استخدام النظارات الشمسية في الأماكن المغلقة

يحتفل العالم باليوم العالمي للنظارات الشمسية في 27 يونيو من كل عام، وتعد النظارات الشمسية أكثر من مجرد إكسسوار أو أداة للموضة، فهي توفر العديد من الفوائد الصحية والوقائية،ويستاءل الكثير من الأشخاص: هل يمكن استخدام النظارات الشمسية في الأماكن المغلقة؟.

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استخدام النظارات الشمسية في الأماكن المغلقة

يجيب على هذا السؤال، الدكتور أحمد حسنين استشاري العيون، من خلال تصريحات خاصة لـ|صدى البلد"، إنه على الرغم من أن النظارات الشمسية تستخدم عادة للحماية من الأشعة الشمسية في الهواء الطلق؛، إلا أنه يمكن استخدامها في بعض الأحيان في الأماكن المغلقة، خاصة إذا كانت هناك إضاءة ساطعة جدا، أو إذا كانت العدسات الشمسية توفر حماية إضافية للعين من الأشعة فوق البنفسجية.

وأضاف: ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن ارتداء النظارات الشمسية في الأماكن المغلقة بشكل متكرر ولفترات طويلة؛ قد يؤدي إلى تعب العين وشعور بالإجهاد، خاصة إذا كانت العدسات ملونة وتقلل من كمية الضوء الواصل إلى العين.

وأوضح: لذلك، يجب استخدام النظارات الشمسية في الأماكن المغلقة بحذر، وفقًا للحاجة الفعلية للحماية من الضوء الساطع، والأشعة فوق البنفسجية، ويفضل استشارة طبيب العيون إذا كنت غير متأكد من مدى أهلية النظارات الشمسية التي تنوي استخدامها في الأماكن المغلقة.

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