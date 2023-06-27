الرى ترفع درجة الاستعداد خلال أجازة "عيد الأضحى المبارك"

صرح الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أنه تم رفع درجة الإستعداد بين مختلف أجهزة الوزارة أثناء أجازة "عيد الأضحى المبارك" ، لضمان إستيفاء الإحتياجات المائية لكافة الإستخدامات ومواجهة كافة أشكال التعديات .

وكان الدكتور سويلم قد وجه بتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات من خلال عمل نوبتجيات المهندسين والفنيين بما يحقق المتابعة المستمرة لكافة عناصر المنظومة المائية .

كما وجه بالمتابعة المستمرة لمناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف خلال أيام العيد وخاصة بالنقاط الساخنة والحرجة ، والإطمئنان على قطاعات وجسور المجارى المائية ، ومتابعة جاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى .

وشدد على إستمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ، والتصدى الفورى لها وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية .

وكان الدكتور سويلم قد أصدر توجيهاته بتكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق بالقناطر الخيرية وتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق ، وتجهيز الجراجات إستعداداً للعيد .