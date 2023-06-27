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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرعاية الصحية توضح أهمية الفحوصات الطبية الشاملة

صدى البلد

كشفت هيئة الرعاية الصحية أسباب الاهتمام بإجراء الفحوصات الطبية الشاملة .


وقالت هيئة الرعاية الصحية إن  الفحوصات الطبية الشاملة تعد  ضرورية للحفاظ على صحة جيدة واكتشاف أي حالات طبية أو أمراض أساسية قد لا تظهر أعراضًا في مراحلها المبكرة.

وأوضحت الرعاية الصحية أنه  من خلال الخضوع لفحوصات طبية منتظمة ، يمكن للأفراد تحديد أي مشاكل صحية قد تتطلب العلاج بشكل استباقي، ما يسمح لهم باتخاذ الإجراءات قبل تفاقم الحالة.

الفحوصات الطبية الشاملة والاكتشاف المبكر للأمراض 

وتابعت الرعاية الصحية :بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد الفحوصات الطبية الأفراد على تحديد عوامل الخطر لأمراض معينة وإجراء تغييرات في نمط الحياة للوقاية منها أو التعامل معها.

واختتمت الرعاية الصحية قائلة :بشكل عام ، تعد الفحوصات الطبية الشاملة جزءًا مهمًا من الرعاية الصحية الوقائية ويمكن أن تساعد الأفراد في الحفاظ على صحتهم والتعرف على المشكلات الصحية في وقت مبكر.

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