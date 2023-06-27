اعتلال الشبكية.. الأعراض وطرق العلاج بمستشفيات التأمين الصحي الشامل

نشرت هيئة الرعاية الصحية مجموعة من المعلومات الطبية العامة في إطار منشوراتها التثقيفية ورفع الوعي الصحي.

وقالت هيئة الرعاية الصحية إن اعتلال الشبكية هو تلف في خلايا وأنسجة الشبكية الذي قد يتراكم ويؤدي إلى فقدان الوظائف الحيوية للشبكية بشكل كامل

وكشفت الرعاية الصحية عن الأعراض التي تظهر نتيجة اعتلال الشبكية والتي تتمثل في التالي :-

•عدم وضوح الرؤية وضعف البصر.

•ألم في العينين وعدم تحمل الضوء .

•تغيرات في لون العين .

•تورم ونزيف في الشبكية.

وتابعت من خلال منشورها التوعوي ..يتم تشخيص اعتلال الشبكية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية علي يد أمهر الأطباء عن طريق الفحص السريري و الفحص الاشعاعي بواسطة أحدث الاجهزة.

وعن طرق الحجز لمنتفعي التأمين الصحي الشامل أوضحت الهيئة أنه يتم الحجز عن طريق الاتصال على الرقم 15344 أو من خلال الإحالة من الوحدة/ المركز التابعة له

