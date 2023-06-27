الأخضر يضرب بقوة.. ارتفاع مؤشر الدولار مقابل العملات الأخرى وسط الأزمة الروسية

صعد الدولار الأمريكي ،اليوم الثلاثاء، وحافظ على مكاسبه مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وسط توتر كبير في روسيا، وفي انتظار المتعاملين بيانات أمريكية، لتحدد توقيت رفع أسعار الفائدة.

وشهدت روسيا مطلع الأسبوع محاولة تمرد تم إحباطها، وهي الأزمة التي دفعت الدولار إلى أعلى مستوى في 15 شهراً مقابل الروبل الروسي وارتفع مؤشر الدولار 0.04% إلى 102.770، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

كما استقر الروبل عند 84.40 للدولار بعد أن وصل إلى أضعف مستوى له منذ مارس 2022.

وتتضمن البيانات الأمريكية هذا الأسبوع، الطلبيات الجديدة على السلع المعمرة، وإحصائيات الإسكان، واستطلاعين لمعنويات المستهلكين من منظمة كونفرنس بورد وجامعة ميشيجان.

واستقر اليورو عند 1.09 دولار قبل كلمات من المقرر أن يلقيها مسؤولون بالبنك المركزي الأوروبي، خلال منتدى البنك حول البنوك المركزية في سينترا بالبرتغال، يومي الثلاثاء والأربعاء.

وسجل الدولار الأسترالي 0.668 دولار، مرتفعاً 0.10%، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.08% إلى 0.616 دولار.