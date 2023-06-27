الداخلية: تحرير 92 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة..وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط ‏92869 مخالفة مرورية متنوعة.

الداخلية: ضبط 92 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق إستكملت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال 24 ساعة عن ضبط (92869) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها (25441) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(1125) مخالفة السير بدون تراخيص، و(20) مخالفة موقف عشوائى، و(63) مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.