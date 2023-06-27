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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجازر الشرقية تستعد لنحر الأضاحي بالمجان طوال أيام العيد|صور

صدى البلد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء جاهزية المجازر الحكومية المتواجدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتأكد من انتظام سير العمل بها، استعداداً لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحى بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد على ضرورة توافر الصرف الصحي والمياه الجارية ومصادر للكهرباء بديلة في حالة حدوث انقطاعها داخل المجازر حفاظاً على سلامة اللحوم من إرتفاع درجة حرارة الجو أثناء عمليات الذبح .

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بتوافر مستلزمات عملية الذبح داخل المجزر وصيانة الأختام المستخدمة فى ختم اللحوم وتوفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الذبح وآثاره من الدماء وروث الحيوانات ، فضلاً عن إجراء اعمال التعقيم داخل المجازر ومحيطه الخارجي قبل وبعد عمليات الذبح ، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال التواجد بالمجزر حفاظًا على سلامة الجميع.

بحث شكاوى المواطنين بقرى مركز الحسنة في الشرقية

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالمرور على الشوارع الرئيسية والجانبية كل فى نطاقه للتأكد من عدم إقامة شوادر لذبح وبيع اللحوم بالمخالفة وتوقيع الغرامات المالية المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ناشد محافظ الشرقية المواطنين، بالالتزام بذبح الأضاحى بالمجازر، وعدم الذبح أمام المنازل بالشوارع لضمان سلامة اللحوم والحد من التلوث البيئي وانتشار الأمراض والأوبئة.

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ارتفاع درجة حرارة الاضحى المبارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحيوانات الطب البيطري المجازر الحكومية رؤساء المراكز والمدن

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