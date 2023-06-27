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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر تحصد اللقب.. تنافس خليجي على أفضل خطوط طيران في الشرق الأوسط 2023

صدى البلد

 استحوذت دول الخليج العربي على أفضل خطوط طيران في الشرق الأوسط 2023، إلا أن خطوط طيران العراق لم تكن ضمن هذه المجموعة حسب تصنيف شركة sky trax المتخصصة بتصنيف خطوط الطيران.

وبحسب وسائل إعلام، تقول شركة sky trax  في اصدارها لجدول لأفضل شركات طيران بالشرق الاوسط لعام 2023 ان "تصنيف شركات الطيران من فئة 5 نجوم تعد علامة مرموقة وفريدة من نوعها لإنجاز الجودة ومعيار عالمي لتميز شركات الطيران ، ويتم منحه بعد تحليل التدقيق الاحترافي وتقييم معايير منتجات الخطوط الجوية وخدمة الخطوط الأمامية".

وحسب التصنيف فإن "شركة الخطوط الجوية القطرية حصلت على المركز الاول بأفضل خطوط طيران في الشرق الاوسط 2023، تليها طيران الإمارات ثانيا ومن ثم جاءت طيران الاتحاد (تابعة لدولة الإمارات) ثالثا وجاءت الخطوط الجوية العربية السعودية رابعا ومن ثم جاء الطيران العماني خامسا وجاء  طيران الخليج (البحرين) سادسا ومن ثم جاءت الخطوط الجوية الكويتية سابعا".

وتابع أن "طيران ناس (سعودية) جاءت ثامنا ومن ثم جاءت فلاي دبي (اماراتية) تاسعا وأخيرا جاءت العربية للطيران (اماراتية) عاشرا".

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