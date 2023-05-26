في وقت حرج.. عطل تقني يضرب الخطوط الجوية البريطانية

ألغت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الجمعة، العشرات من الرحلات الجوية يوم الجمعة بسبب مشاكل تقنية بالكمبيوتر، مما أدى إلى تعطيل خطط الآلاف من المسافرين في بداية عطلة نهاية الأسبوع المزدحمة.

وكانت معظم الرحلات الـ 42 المتأثرة داخلية من وإلى هيثرو ، أكثر مطارات أوروبا ازدحاما.

وذكرت وكالة"بي إيه ميديا البريطانية" أنه تم إلغاء أكثر من 50 رحلة جوية للخطوط الجوية البريطانية تغادر مطار هيثرو يوم الخميس مع حث شركة الطيران الركاب على التحقق من موقف رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار يوم الجمعة.

وتسببت مشكلات الكمبيوتر يوم الخميس في أن تكون الطائرات والطاقم خارج موقعها يوم الجمعة، والذي كان من المتوقع أن يكون أكثر يوم ازدحاما للسفر الجوي في المملكة المتحدة منذ ما قبل جائحة فيروس كورونا.

وتم تأخير الرحلات الجوية الأخرى، حيث لم يتمكن بعض الركاب من تسجيل الوصول عبر الإنترنت.

وقالت شركة الطيران على موقعها على شبكة الإنترنت: "نحن على دراية بمشكلة تقنية، ونعمل بجد لإصلاحها".

ومن المتوقع أن يكون رحلات السفر مزدحمة بشكل خاص خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تتزامن عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت ثلاثة أيام مع بداية عطلة تستمر أسبوعا لمعظم المدارس في بريطانيا.