بيان عاجل من قوات الدعم السريع في السودان

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان إطلاق سراح 100 من أسرى الجيش السوداني، لافتة الي أن قرار الإفراج عن الأسرى جاء تقديراً لظروف العيد ومراعاة للجوانب الإنسانية.

وقالت قوات الدعم السريع في بيانها: جاء ذلك تقديراً واحتراماً لقانون حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ومواصلة لمبادراتها في هذه الأيام المباركة؛ قررت قيادة قوات الدعم السريع، إطلاق سراح عدد 100 من الأسرى".

وكان وزير خارجية جنوب السودان، دينق داو، أعرب عن "قلقه إزاء الوضع الحالي في السودان"، بعدما دخلت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شهرها الثالث دون أي حل يذكر.

وقال دينق داو، في تصريحات له، إن "اللقاء بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، يحتاج إلى تهيئة الظروف المناسبة لذلك"، مؤكدا أن بلاده تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى السلام.