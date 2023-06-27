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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى .. انفوجراف

صدى البلد

تستعد وزارة الصحة والسكان بمجموعة من الإجراءات للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك والتي نستعرضها في النقاط التالية..

 

  • الدفع بـ 2229 سيارة إسعاف موزعة علي
  • - الطرق والمحاور السريعة -الميادين والمتنزهات والحدائق
    - الأماكن التي تشهد تجمعات
    للمواطنين بكافة المحافظات
  • الدفع بـ 10 لانشات إسعاف نهري.
  • رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بكافة
    أنحاء الجمهورية.
  • تكثيف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات من الأطباء وأطقم التمريض على مدار الـ 24 ساعة
  • الدفع بفرق الانتشار السريع لتقديم الدعم الطبي لأي مستشفى حال احتياجها لذلك
  • التأكد من توافر فصائل ومشتقات الدم بجميع بنوك الدم التابعة للوزارة مع التواصل والتكامل
    التام مع المركز القومي لخدمات نقل الدم
  • التأكد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية
  • دعم الحجر الصحي بالقوى البشرية وتكثيف المرور المركزي وتدريب العاملين على إجراءات الحجر الصحي خلال موسم الحج
     
  • التأكد من تطبيق كافة إجراءات مكافحة العدوى على منافذ دخول البلاد "البرية، والبحرية، والجوية".

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