خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى .. انفوجراف

تستعد وزارة الصحة والسكان بمجموعة من الإجراءات للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك والتي نستعرضها في النقاط التالية..
- الدفع بـ 2229 سيارة إسعاف موزعة علي
- - الطرق والمحاور السريعة -الميادين والمتنزهات والحدائق
- الأماكن التي تشهد تجمعات
للمواطنين بكافة المحافظات
- الدفع بـ 10 لانشات إسعاف نهري.
- رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بكافة
أنحاء الجمهورية.
- تكثيف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات من الأطباء وأطقم التمريض على مدار الـ 24 ساعة
- الدفع بفرق الانتشار السريع لتقديم الدعم الطبي لأي مستشفى حال احتياجها لذلك
- التأكد من توافر فصائل ومشتقات الدم بجميع بنوك الدم التابعة للوزارة مع التواصل والتكامل
التام مع المركز القومي لخدمات نقل الدم
- التأكد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية
- دعم الحجر الصحي بالقوى البشرية وتكثيف المرور المركزي وتدريب العاملين على إجراءات الحجر الصحي خلال موسم الحج
- التأكد من تطبيق كافة إجراءات مكافحة العدوى على منافذ دخول البلاد "البرية، والبحرية، والجوية".