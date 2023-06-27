موعد صلاة عيد الأضحى فى مصر 2023 .. جميع المحافظات بالساعة والدقيقة

موعد صلاة عيد الأضحى فى مصر 2023 .. أصبح موعد صلاة عيد الأضحى 2023 محل بحث الكثيرين على محرك البحث العالمي جوجل، ويبحث كثير من المسلمين عن موعد صلاة عيد الأضحى وتكبيرات عيد الأضحى، وأصبح موعد صلاة عيد الأضحى فى مصر 2023 الأكثر بحثاً لأن المصريون يستقبلون عيد الأضحى بصلاة العيد والتي يختلف توقيتها عدة دقائق بحسب كل محافظة من محافظات مصر، ثم نحر الأضحية، لذا ينشر موقع صدى البلد موعد صلاة عيد الأضحى فى مصر 2023.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023

القاهرة 6:21 .. الجيزة 6:22 .. الإسكندرية 6:24

موعد صلاة العيد

بورسعيد 6:14

السويس 6:16

العريش 6:08

الطور 6:16

سانت كاترين 6:14

طابا 6:08

شرم الشيخ 6:14

دمنهور 6:22

طنطا 6:20

المنصورة 6:18

الزقازيق 6:19

بنها 6:21

شبين الكوم 6:21

كفر الشيخ 6:20

الفيوم 6:25

بنى سويف 6:24

المنيا 6:28

أسيوط 6:28

سوهاج 6:28

قنا 6:24

أسوان 6:28

أبو سمبل 6:37

مرسى مطروح 6:34

الغردقة 6:18

الخارجة 6:36

الإسماعيلية 6:16

دمياط 6:16

السلوم 6:42

نويبع 6:10

حلايب 6:17

شلاتين 6:19



كيفية صلاة عيد الأضحى

صلاة العيد ركعتان جهرًا، تُؤدى بشكلٍ يختلف عن الصلوات المفروضة المعتادة، فيبدأ المسلم بالركعة الأولى مُكبِرًا سبع تكبيراتٍ قبل القراءة، من غير تكبيرات الركوع، وخمس تكبيراتٍ في الركعة الثانية قبل القراءة أيضًا، وتبدأ الركعة الأولى بالتكبيرات ثُمَّ قراءة سورة الفاتحة، تليها سورة الأعلى أو سورة ق، أمّا الركعة الثانية فَتكبّر فيها خمس تكبيراتٍ غير تكبيرة القيام، تليها سورةُ الفاتحة وبعدها سورة الغاشية أو سورة القمر.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى

التكبير بصيغة: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد»، وقد قال بهذه الصيغة أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل.

التكبير بصيغة: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر»، وقد قال بهذه الصيغة الشافعي، ومالك.

التكبير بصيغة: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا»، وقد قال بهذه الصيغة الصحابي ابن عباس -رضي الله عنه-.

التكبير بصيغة: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابي سلمان -رضي الله عنه-. التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد»، وقد قال بهذه الصيغة الصحابيّ عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه-.



حكم صلاة عيد الأضحى 2023

قالت دار الإفتاء المصرية إن صلاة عيد الأضحى سُنَّة مُؤكَّدة، ويستحب أن تكون في جماعة مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، فإذا وُجد مانع من اجتماع الناس كما هو الحال الآن من انتشار الوباء القاتل الذي يتعذَّر معه إقامة الجماعات؛ فإنه يجوز أن يُصلي المسلم العيد في البيت منفردًا أو مع أهل بيته، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت صلاة العيد في المساجد.

وأوضحت دار الإفتاء، طريقة أداء صلاة العيد، فيُصلي المسلم ركعتين بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية بعد تكبيرة القيام قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسلم، ولا خطبة بعد أداء الصلاة.

ويبدأ وقت صلاة العيد من وقت ارتفاع الشمس، أي: بعد شروقها بحوالي ثلث الساعة، ويمتد إلى زوال الشمس، أي: قبيل وقت الظهر.

تكبيرات العيد مكتوبة

«الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

كيفية صلاة عيد الأضحى 2023

تؤدى صلاة عيد الأضحى بركعتين، يبدأهما الإمام بتكبيرة الإحرام، ثم يقول دعاء الاستفتاح وهو مستحب، ثم يكبر 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة وآيات من القرآن، ويستحب أن تكون آيات سورة الأعلى، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة، ويستوفي الركوع، والرفع منه، والسجود، ثم يقوم للركعة الثانية ويكبر 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام على صفة تكبير الركعة الأولى، ثم يقرأ الفاتحة، وآيات من القرآن يستحب أن تكون آيات سورة الغاشية، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة، ويستوفي الركوع، والرفع منه، والسجود، ثم يجلس للتشهد ويسلم.

هدي النبي في العيد

في يوم العيد كان النبي والصحابة يفطرون على تمر قبل الذهاب للصلاة، ولا يصوم أحدا منهم في العيد لأنه يحرم صومه.

سنن النبي في العيد

النبى صلى الله عليه وسلم، كان يأكل قبل الخروج من بيته في عيد الفطر، مثل شيئا من تمر أو رطب أو لبن أو ماء مثل إفطار الصائم بعكس عيد النحر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر الإفطار بعد صلاة العيد ليكون أو ما يدخل إلى معدته الشريفة من الأضحية تبرك الإفطار بعد صلاة العيد ليكون أو ما يدخل إلى معدته الشريفة من الأضحية تبركا.

التكبير قبل الصلاة

النبى كان يذهب للمصلى وكانوا يكبرون في عيد الفطر في المصلى فقط قبيل أداء عيد الفطر المبارك فقط، وكان يلبس أجمل ثيابه يوم العيد.

كان الرسول صلي الله عليه وسلم يذهب من طريق وكان يتصدق على الناس على جانبى الطريق، مشيرا إلى أنه قبل خروجه من البيت كان يغتسل الغسل الشرعى للعيد وكان يلبس افضل الثياب، وكان للنبى عدة برد أو عباءات، برد للعيدين وبرد لاستقبال الوفود.

خروج النساء للصلاة

وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بإخراج النساء يشهدن الصلاة، ويسمعن الذكر حتى الحيض منهن فقد جاء في الحديث عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (أمرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين, قلتُ يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها) رواه البخاري ومسلم.

بيت النبي في العيد

كان البيت النبوي وما حوله يشهد مظاهر الاحتفال بالعيد، على مرأى ومسمع من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ، حيث كان الجميع يعبر عن فرحته بالعيد، ويحرص أن تكون احتفاليته تلك بمشهد من النبيِّ الكريم ، حبًا وشوقًا وتكريمًا له عليه الصلاة والسلام.

كما كان حال داره الشريفة يعم بمظاهر الاحتفال بالعيد فتحدثنا عن ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فتقول: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بُعاث فاضطجع على الفراش وحوَّل وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمارة الشيطان عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "دعهما " فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وفي رواية أخرى قال:" " يا أبا بكر، إن لكل قومٍ عيدًا، وهذا عيدنا "وفي رواية في المسند: أنه صلى الله عليه وسلم قال يومئذ: " لِتَعْلَمَ اليهود أنَّ في ديننا فسحة، إني أُرسلت بحنيفية سمحة"

اهتمامه بالفقراء

كما كان يهتم النبي بالفقراء والمساكين في العيد فكان يقدم لهم المساعدات ويعطف عليهم ويقدم كل ما يحتاجونه في هذا اليوم، فقال "اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم".