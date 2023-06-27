بدء نفرة الحجيج الي مزدلفة ..والسياحة تتابع مغادرة حجاجها

بدأت منذ قليل نفرة الحجيج من صعيد عرفات الي مشعر مزدلفة بعد ان اداءهم الركن الاعظم للحج وهو الوقوف بعرفة ، وقد شهدت كافة الطرق المؤدية من عرفات إلي مزدلفة زحاما شديدا من الحجيج سواء السائرين علي الاقدام او مرتادي السيارات المختلفة.

وقد بذلت السلطات السعودية جهدا كبيرا لتسهيل نفرة الحجيج والحفاظ علي سلامتهم ، وجاءت نفرة الحجيج بعد ان امضي الحجاج اليوم في عرفات الله ما بين الدعاء والتلبية والتكبير ومع غروب شمس عرفة بدات نفرة افواج الحجيج الي مزدلفة حيث من المقرر ان يؤدوا صلاتي المغرب والعشاء قصرًا وجمعا ثم يجمعون الحصوات استعدادا لرمي جمرة العقبة ثم الرجم طوال أيام التشريق واستكمال مناسك الحج

وقد اتخذت بعثة الحج السياحي وشركات السياحة إستعداداتها لنفرة حجاج الشركات من عرفات الي المزدلفة.

ووجهت سامية سامى رئيس بعثة الحج السياحي اللجان الفرعية خاصة الطبية والتائهين والمفقودات لمتابعة نفرات حجاج الشركات ومتابعتهم طوال تواجدهم في مشعر مزدلفة وحتي وصولهم مخيمات مني.

وقامت البعثة ولجانها بمتابعة حجاج شركات السياحة منذ التصعيد على عرفات واداء المشاعر وصولا الى النفرة حتى المزدلفة، انتهاءا برمى الجمرات.

وشكلت رئيس البعثة غرفة عمليات مركزية من قيادات وأعضاء البعثة لتقوم بالمتابعة على مدار الساعة مع كافة لجان البعثة التي انتشرت من الصباح الباكر بين مخيمات الحجاج بصعيد عرفات ، وستستمر فى عملها للانتقال إلى مشعري مزدلفة ومنى.

وقالت سامية سامي ان عملية النفرة من عرفات ستسير بسهولة رغم الزحام بفضل الجهود والتنظيم السعودي الرائع للحج والتسهيل علي الحجاج ، بجانب خبرة الشركات وتوافر سيارات حديثة والتنظيم الدقيق كما حدث بعملية التصعيد ، خاصة وأن جميع مخيمات السياحة بعرفات قريبة من بداية النفرة

وشدد احمد ابراهيم عضو بعثة الحج السياحي وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة و لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات علي ان البعثة تتواصل علي

وأضاف أن البعثة تواصلت مع كافة شركات النقل التي تعاقدت معها الشركات لتوفير سيارات بمواصفات معينة لنفرة الحجيج والتأكد من الالتزام بكل المواصفات التي تم الاتفاق عليها في السيارات .

ومن جانبه أكد ناصر تركى عضو اللجنة العليا وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ان الشركات نجحت في وجود سيارتها في مواقف أتوبيسات ملاصقة لمخيمات الحجاج لراحتهم وسرعة نفرتهم الي مزدلفة ، كما تم التأكيد على وجود عدد من المشرفين ذوي الخبرة لإرشاد السيارات إلى أماكن المخيمات ووصولهم إليها بسلام.

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