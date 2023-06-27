عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كايلي جينر تكشف عن أنوثتها بإطلالة جريئة

كايلي جينر
كايلي جينر

حرصت عارضة الأزياء العالمية كايلي جينر، على مشاركة متابعيها وجمهورها، أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتخطف أنظار الكثير من متابعيها.

وتألقت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، بإطلالة جريئة مرتدية ملابس مكشوفة أبرزت جمالها ورشاقتها، واعتمدت في المكياج على الألوان الترابية وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها.

الموديل كايلي جينر انفصلت عن المغني الشهير ترافيس سكوت بعد عامين من عودتهما سويا ومحاولة استمرار علاقتهما العاطفية، بعد الانفصال في وقت سابق بسبب الخيانة. 

حاولت كايلي جينر إحياء علاقتها بترافيس سكوت، في فبراير 2020، وكانت بجانبه في أزمة حفله الذي راح ضحيته أعداد كبيرة من الجماهير التي عرفت بمأساة مهرجان أستروورلد.

IMG_٢٠٢٣٠٦٢٧_١٧٠٩٣٢
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٧_١٧٠٩٣٢

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء قبل المغرب يوم عرفة.. أمامك فرصة لتعويض ما فاتك من مال وولد بـ6 كلمات

30 دعاء آخر ساعة يوم عرفة تسدد ديونا كالجبال .. رددها ولو لم تكن صائما

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

دعاء يوم عرفة مستجاب قبل غروب الشمس .. لسه قدامك فرصة

ننشر قائمة أسماء الـ 32 المفرج عنهم فى العفو الرئاسى

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

إجازات عيد الأضحى 2023.. استدعاء الموظفين من العطلة لهذه الأسباب بالقانون

الإفراج عن سيد السويركي مالك محلات التوحيد والنور

ترشيحاتنا

خيانة.. إجراء عاجل من رئيس الدوما الروسي بشأن الهاربين خلال التمرد الفاشل

النفرة الآن إلى مزدلفة .. تعرف على أعداد الحجاج على جبل عرفات

بعد الإفراج عن السويركي.. تفاصيل إجراءات العفو الرئاسي وشروطها

بتكلفة 1.3 مليار جنيه.. التحالف الوطني يطلق أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحي

دعاء يوم عرفة لعائلتي.. أكثر من هذه الكلمات مع التهليل والتكبير

بث مباشر.. نفرة الحجيج من جبل عرفات إلى مشعر مزدلفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكون واحد من مطبخك.. طريقة سريعة لتنظيف الكرشة

الأهلي هايتعور جامد| تفاصيل أزمة حمراء وخسارة بالملايين بسبب لاعب

لو عايزة تغيري مودك.. أحدث موضة ألوان شعر 2023 في عيد الأضحى

10 نصائح لتجنب أضرار اللحوم الحمراء في عيد الأضحى

فيديو

لديها 7 أرواح.. مشهد غريب لخروج قطاً حياً بعد أسبوع من دفنه..شاهد

بعوض النمر الأسود يغزو أوروبا ويهدد العالم.. فيديو

شاهد| استعدادات الداخلية لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك

حوشوا 20 سنة.. حكاية أختين مصريتين أبكتا الحجاج بعد أن فرقهما الموت..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ