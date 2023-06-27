كايلي جينر تكشف عن أنوثتها بإطلالة جريئة

حرصت عارضة الأزياء العالمية كايلي جينر، على مشاركة متابعيها وجمهورها، أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتخطف أنظار الكثير من متابعيها.

وتألقت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، بإطلالة جريئة مرتدية ملابس مكشوفة أبرزت جمالها ورشاقتها، واعتمدت في المكياج على الألوان الترابية وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها.

الموديل كايلي جينر انفصلت عن المغني الشهير ترافيس سكوت بعد عامين من عودتهما سويا ومحاولة استمرار علاقتهما العاطفية، بعد الانفصال في وقت سابق بسبب الخيانة.

حاولت كايلي جينر إحياء علاقتها بترافيس سكوت، في فبراير 2020، وكانت بجانبه في أزمة حفله الذي راح ضحيته أعداد كبيرة من الجماهير التي عرفت بمأساة مهرجان أستروورلد.