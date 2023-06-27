عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف علي سبب غياب محمد عواد عن مباراة الزمالك وغزل المحلة

محمد عواد
محمد عواد

كشف مصدر داخل الزمالك عن سبب غياب محمد عواد حارس مرمى الفريق عن مواجهة غزل المحلة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة ال32 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر داخل الزمالك: استبعاد محمد عواد من مباراة غزل المحلة بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب في عضلة السمانة"


ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 53 نقطة بفارق 11 نقطة كاملة عن بيراميدز صاحب الوصافة، ويتطلع لخطف الوصافة من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة المقبلة.

بينما يحتل غزل المحلة المركز الـ 14 ويحاول تفادي الهبوط.

 

أحمد حسن الدوري المصري الزمالك وغزل المحلة حارس مرمى الفريق محمد عواد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء قبل المغرب يوم عرفة.. أمامك فرصة لتعويض ما فاتك من مال وولد بـ6 كلمات

30 دعاء آخر ساعة يوم عرفة تسدد ديونا كالجبال .. رددها ولو لم تكن صائما

دعاء يوم عرفة مستجاب قبل غروب الشمس .. لسه قدامك فرصة

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

ننشر قائمة أسماء الـ 32 المفرج عنهم فى العفو الرئاسى

إجازات عيد الأضحى 2023.. استدعاء الموظفين من العطلة لهذه الأسباب بالقانون

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارة مصر| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا

ترشيحاتنا

خيانة.. إجراء عاجل من رئيس الدوما الروسي بشأن الهاربين خلال التمرد الفاشل

النفرة الآن إلى مزدلفة .. تعرف على أعداد الحجاج على جبل عرفات

بعد الإفراج عن السويركي.. تفاصيل إجراءات العفو الرئاسي وشروطها

بتكلفة 1.3 مليار جنيه.. التحالف الوطني يطلق أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحي

دعاء يوم عرفة لعائلتي.. أكثر من هذه الكلمات مع التهليل والتكبير

بث مباشر.. نفرة الحجيج من جبل عرفات إلى مشعر مزدلفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخاطر غير متوقعة للإفراط في تناول اللحوم خلال العيد.. تضر القلب والكلى

بمكون واحد من مطبخك.. طريقة سريعة لتنظيف الكرشة

الأهلي هايتعور جامد| تفاصيل أزمة حمراء وخسارة بالملايين بسبب لاعب

لو عايزة تغيري مودك.. أحدث موضة ألوان شعر 2023 في عيد الأضحى

فيديو

لديها 7 أرواح.. مشهد غريب لخروج قطاً حياً بعد أسبوع من دفنه..شاهد

بعوض النمر الأسود يغزو أوروبا ويهدد العالم.. فيديو

شاهد| استعدادات الداخلية لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك

حوشوا 20 سنة.. حكاية أختين مصريتين أبكتا الحجاج بعد أن فرقهما الموت..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ