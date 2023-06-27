تعرف علي سبب غياب محمد عواد عن مباراة الزمالك وغزل المحلة

كشف مصدر داخل الزمالك عن سبب غياب محمد عواد حارس مرمى الفريق عن مواجهة غزل المحلة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة ال32 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر داخل الزمالك: استبعاد محمد عواد من مباراة غزل المحلة بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب في عضلة السمانة"



ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 53 نقطة بفارق 11 نقطة كاملة عن بيراميدز صاحب الوصافة، ويتطلع لخطف الوصافة من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة المقبلة.

بينما يحتل غزل المحلة المركز الـ 14 ويحاول تفادي الهبوط.