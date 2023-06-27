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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يعلن تسليم أوكرانيا مركبات وأنظمة دفاع جوي

صدى البلد

قال البيت الأبيض، اليوم، إن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة تتضمن مركبات وتقوية أنظمة الدفاع الجوي.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أمريكيون، إن الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ500 مليون دولار.

وفي مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني زيلينسكي، طالب زيلينسكي بايدن بزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا حتي ينجح هجومها المضاد، ومن جانبه تعهد بايدن باستمرار دعم كييف أمام روسيا.

وقد قالت الرئاسة الأوكرانية، يوم الأحد، إن التأخر الغربي في تسليمنا الأسلحة تسبب في ألا يكون هجومنا المضاد واسع النطاق. كما أن تأخر الشركاء الغربيين في توريد الأسلحة لجيشنا منح القوات الروسية وقتا لإعداد خط دفاع قوي.

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