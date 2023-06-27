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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هلا السعيد تقضي إجازة عيد الأضحى في أمستردام

هلا السعيد
هلا السعيد

خطفت الفنانة هلا السعيد، أنظار جمهورها فى صور جديدة لها من أمستردام، نشرتها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وظهرت هلا السعيد بإطلالة جذابة خلال قضاء إجازة عيد الأضحي حيث ارتدت توب حمالات أسود مكشوف، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت علي مكياجا ناعما واختارت تسريحة شعر مميزة .


يذكر أن آخر أعمال هلا السعيد مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" بطولة مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهما يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التي تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

 

المسلسل يشارك في بطولته كل من حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رنيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

 

أحداث مسلسل المداح

تدور قصة مسلسل "المداح 3 .. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٦٢٧_٢٠٥٨١٣
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٧_٢٠٥٨٥٧
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٧_٢٠٥٨٥٧
هلا السعيد أجازة عيد الأضحى أمستردام مسلسل المداح

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