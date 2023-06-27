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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب البحر المتوسط .. تفاصيل

زلزال
زلزال

أعلن مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، اليوم الثلاثاء، وقوع زلزال قوي في البحر الأبيض المتوسط قبالة جزيرة كريت.

وأوضح مرصد كانديلي، أن زلزالا وقع قبالة جزيرة كريت في الساعة 22:36 بالتوقيت المحلي.

وذكر المرصد أن الزلزال الذي بلغت قوته 3.4 درجة علي مقياس ريختر وقع على عمق 9.9 كيلومترات.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، إن زلزالا قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة إلازيغ التركية.

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وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 15.40 بالتوقيت المحلي في منطقة سيفيرتشي.

وأشارت إلى أن مصدر الزلزال وقع على عمق 4.99 كيلومترات تحت سطح الأرض.

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