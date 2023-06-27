زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، إن زلزالا قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة إلازيغ التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 15.40 بالتوقيت المحلي في منطقة سيفيرتشي.

وأشارت إلى أن مصدر الزلزال وقع على عمق 4.99 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، حذر عالم الزلازل التركي، ناجي جورور، من وقوع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أو أقوى في إسطنبول بـ تركيا.

زلزال في إسطنبول

وقال جورور، إن “احتمال حدوث زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أو أقوي في اسطنبول في أي وقت خلال 30 عاما منذ عام 1999 هو 64٪. هذا يعني بعض الوقت حتى عام 2029. يعتبر هذا التقدير زائدا أو ناقصا 15 سنة. ما يعني أنه قد يكون لدينا وقت حتى عام 2044، عندما نفكر في أفضل سيناريو”.

وأضاف: “إذا كان من الممكن إنشاء وزارة للكوارث وإذا كانت لديها ميزانية جيدة، فيمكننا تحقيق تطور كبير في جميع أنحاء تركيا".

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير بـ كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بـ الزلازال في 11 محافظة بالبلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.