زلزال عنيف يضرب جزر المحيط الهادي ولا أنباء عن ضحايا

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم الإثنين ، جزر تونغا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على بعد 283 كيلومترا من منطقة أوهونوا الواقعة بالجزيرة، وعلى عمق 10 كيلومترات، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال .

كان قد أعلن مرصد كانديلي لرصد الزلازل في تركيا، امس الاحد، أن زلزالا جديدا ضرب كهرمان مرعش التركية.

وأوضح مرصد كانديلي، أن الزلزال وقع الساعة 21:27 بالتوقيت المحلي لـ تركيا.

وأشار إلي أن الزلزال وقع علي عمق 6.7 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، حذر خبير الزلازال الياباني، يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال كبير في تيشركيه، وخاصة في منطقة مرمرة، مشيرا إلى أن خطوط صدع شرق الأناضول وبحر إيجة قد بدأت أيضا في الانهيار.

وقال موريواكي في ندوة حول التعايش مع مخاطر الزلازل عقدت في مقاطعة أفيونكاراهيسار بوسط الأناضول إن تيكركيي بلد زلزال، مثل اليابان.