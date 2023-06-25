تركيا .. زلزال قوي يضرب كهرمان مرعش

أعلن مرصد كانديلي لرصد الزلازل في تركيا، اليوم الاحد، أن زلزالا جديدا ضرب كهرمان مرعش التركية.

وأوضح مرصد كانديلي، أن الزلزال وقع الساعة 21:27 بالتوقيت المحلي لـ تركيا.

وأشار إلي أن الزلزال وقع علي عمق 6.7 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، حذر خبير الزلازال الياباني، يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال كبير في تيشركيه، وخاصة في منطقة مرمرة، مشيرا إلى أن خطوط صدع شرق الأناضول وبحر إيجة قد بدأت أيضا في الانهيار.

وقال موريواكي في ندوة حول التعايش مع مخاطر الزلازل عقدت في مقاطعة أفيونكاراهيسار بوسط الأناضول إن تيكركيي بلد زلزال، مثل اليابان.

وأشار إلى أنه من الضروري الاستعداد للنجاة من الزلزال بأقل قدر من الضرر، وقال موريواكي إنه على الرغم من أن 20 في المائة من الزلازل في العالم تحدث في اليابان، إلا أنها قللت من الأضرار التي يمكن رؤيتها من الزلزال بفضل التدريب والاستعدادات هناك.

وأوضح موريواكي: “شهدت اليابان زلازل خطيرة للغاية. في اليابان، الناس مستعدون تماما. ومع ذلك، فإن 60 في المائة من المباني في ترميكي هي منشآت غير مرخصة. يجب على السلطات التركية حل هذه المشكلة لتقليل الأضرار المحتملة من الزلزال".

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بـ الزلازال في 11 محافظة بالبلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.