الزمالك يعبر المحلة بهدفين في الدوري المصري

حقق نادي الزمالك فوزا مستحقا علي غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية والثلاثين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الزمالك التهديف في الدقيقة 15 عن طريق أحمد مصطفى زيزو من تسديدة من ركلة حرة مباشرة.

وجاء هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 72 عن طريق شيكابالا بعد مراوغة حارس مرمي المحلة ويسددها علي الفور فتسكن شباك زعيم الفلاحين.

وسجل غزل المحلة هدفا في الدقيقة 31 عن طريق مصطفى العش ولكن تدخل الفار ويقرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وبهذه النتيجة يحافظ الزمالك علي المركز الرابع برصيد 56 نقطة، وتجمد غزل المحلة في المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.

ضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغنى - مصطفى الزنارى - حمزة المثلوثى.

خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - أحمد بلحاج

خط الهجوم: علي ياسر - سيف الدين الجزيرى

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية ومحمد أشرف "روقا" و ومحمد حسام "بيسو" ونبيل عماد دونجا وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي مصطفى شلبي ومحمد صلاح زكي.