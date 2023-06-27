شاهد.. محمود عبد المغني مع زوجته على جبل عرفات

شارك الفنان محمود عبد المغني صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، ظهر فيها مع زوجته علي جبل عرفات وهما يؤديان مناسك الحج.

وعلق محمود عبد المغني على الصورة: "الحمد لله صلاة الفجر من على جبل عرفة ربنا يكتبها لكم جميعا️".

يذكر أن آخر أعمال محمود عبد المغني مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، عدد كبير من الممثلين، أبرزهم أحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ودينا، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي، ومحمد عبد المغني، وأحمد بدير، وسميحة أيوب وصلاح عبد الله وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.